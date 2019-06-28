Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени
В Тюмени проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки.
Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Массовые рейды по выявлению таких нарушений проходят в местах расположения социально значимых объектов, а также на парковках торговых центров.
– В течение дня эвакуируются несколько десятков автомобилей, припаркованных под табличкой «Инвалид» и не оборудованных специальным знаком, позволяющим парковаться в этих местах, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила и не ущемлять права граждан с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU