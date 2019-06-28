2019-06-28T08:52:46+03:00
Общество

Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени

Инспекторы призывают не ущемлять права граждан с ограниченными способностями
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы не соблюдают правила парковки.Тюменцы не соблюдают правила парковки.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки.

Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Массовые рейды по выявлению таких нарушений проходят в местах расположения социально значимых объектов, а также на парковках торговых центров.

– В течение дня эвакуируются несколько десятков автомобилей, припаркованных под табличкой «Инвалид» и не оборудованных специальным знаком, позволяющим парковаться в этих местах, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила и не ущемлять права граждан с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе
Тюменцев удивили необычной зарядкой
Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы
В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году