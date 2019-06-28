Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-28T08:52:46+03:00

Инспекторы призывают не ущемлять права граждан с ограниченными способностями

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В Тюмени проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки.

Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Массовые рейды по выявлению таких нарушений проходят в местах расположения социально значимых объектов, а также на парковках торговых центров.

– В течение дня эвакуируются несколько десятков автомобилей, припаркованных под табличкой «Инвалид» и не оборудованных специальным знаком, позволяющим парковаться в этих местах, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила и не ущемлять права граждан с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU