2019-06-28T08:37:30+03:00
Происшествия

Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы

Незаконный улов был изъят
Вадим Бегун
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Рыбу выпустили обратно в водоем. Фото - пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.Рыбу выпустили обратно в водоем. Фото - пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
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В Тобольске мужчины ловили рыбу, но не простую – некоторые виды занесены в Красную книгу.

В начале июня в Тобольское линейное отделение полиции поступили материалы по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

– В мае этого года были задержаны двое жителей города Тобольска, 1971 и 1989 годов рождения. В ходе осмотра рыболовных сетей задержанных была обнаружена одна стерлядь, а также одна особь сибирского осетра, который является особо ценным видом и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Причиненный государству ущерб составил более 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Там добавили, что незаконный улов и сети были изъяты. К счастью, рыба была еще жива, ее выпустили в естественную среду обитания.

По факту незаконной добычи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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