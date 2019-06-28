Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-28T08:37:30+03:00

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В Тобольске мужчины ловили рыбу, но не простую – некоторые виды занесены в Красную книгу.

В начале июня в Тобольское линейное отделение полиции поступили материалы по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

– В мае этого года были задержаны двое жителей города Тобольска, 1971 и 1989 годов рождения. В ходе осмотра рыболовных сетей задержанных была обнаружена одна стерлядь, а также одна особь сибирского осетра, который является особо ценным видом и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Причиненный государству ущерб составил более 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Там добавили, что незаконный улов и сети были изъяты. К счастью, рыба была еще жива, ее выпустили в естественную среду обитания.

По факту незаконной добычи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU