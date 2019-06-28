В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-28T08:19:14+03:00

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Тюменский бизнесмен торговал некачественной водкой, за что на него наложили штраф. Оплачивать его он не спешил. Тогда за дело взялись приставы.

– Сотрудники полиции в небольшом магазинчике на улице Олимпийской нашли нелицензионные спиртные напитки, которыми местный предприниматель торговал в розницу. Водка «Русский формат» в количестве 13 бутылок не имела лицензии качества, что является нарушением закона. Суд привлек должника к административной ответственности, ему назначено наказание штрафом в размере 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что мужчина, которому не удалось нажиться на продаже некачественной водки, оплачивать штраф не спешил. Но приставы узнали, что у должника имеется в собственности новенький автомобиль «Nissan Juke» и наложили запрет на его регистрационные действия.

Нерадивый бизнесмен в течение трех дней нашел нужную сумму для погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU