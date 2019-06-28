2019-06-28T08:19:14+03:00
Общество

В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем

К нерадивому бизнесмену пришли приставы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец оплатил штраф в течение трех дней. Фото - pixabay.com.Тюменец оплатил штраф в течение трех дней. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменский бизнесмен торговал некачественной водкой, за что на него наложили штраф. Оплачивать его он не спешил. Тогда за дело взялись приставы.

– Сотрудники полиции в небольшом магазинчике на улице Олимпийской нашли нелицензионные спиртные напитки, которыми местный предприниматель торговал в розницу. Водка «Русский формат» в количестве 13 бутылок не имела лицензии качества, что является нарушением закона. Суд привлек должника к административной ответственности, ему назначено наказание штрафом в размере 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что мужчина, которому не удалось нажиться на продаже некачественной водки, оплачивать штраф не спешил. Но приставы узнали, что у должника имеется в собственности новенький автомобиль «Nissan Juke» и наложили запрет на его регистрационные действия.

Нерадивый бизнесмен в течение трех дней нашел нужную сумму для погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе
Тюменцев удивили необычной зарядкой
Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени
Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году