2019-06-27T19:18:40+03:00
Экономика

Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов

Молодые люди выпустят в Иртыш молодь ценных пород рыб
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсовУватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсовФото: Татьяна Коркина
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Уватские рыбоводы вот-вот выпустят в Иртыш молодь ценных пород рыб - таких, как пелядь, стерлядь, чир и муксун. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, бизнес-предприятие «МБМ» активно участвует в работе по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Молодые люди взялись за организацию производства по заказу Росрыболовства – производители были заготовлены, икра – отобрана, личинка – получена. В настоящее время предприятие готовится выпустить молодняк в Иртыш, чтобы обеспечить компенсационные мероприятия.

- Это как раз пример того, как неравнодушие, пытливость ума и желание работать позволяет молодым людям создать экономически оправданную модель и быть востребованными, - отметил Владимир Чейметов.

Сегодня у «МБМ» в собственности есть цех по воспроизводству водных биоресурсов «Уватский центр аквакультуры», который состоит из инкубационного цеха, цеха выдерживания личнок и цеха подращивания личинок. Все они оборудованы аппаратами Вейса и бассейнами для выдерживания и подращивания личинок, что позволяет осуществить полный цикл воспроизводства водных биоресурсов. В частности: проинкубировать, вырастить и выпустить более 300 млн. мальков любых ценных видов рыбы.

Кроме того, в пользовании у предприятия – пять озёр, расположенных на территории Уватского района, часть реки Хатасьюган на территории Октябрьского района ХМАО-Югра. Это позволяет зарыблять и выращивать мальков ценных видов рыб в природных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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