Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий

СЕГОДНЯ 18:29 2019-06-27T18:29:53+03:00

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Одной из тематических площадок форума «УТРО-2019» стала площадка «Урал цифровой», организатором которой выступил департамент информатизации Тюменской области. За пять дней участники из шести российских регионов посетили более 13 IT-мероприятий, включая дискуссии, интенсивы по цифровым технологиям, лекции, семинары и мастер-классы по программированию и робототехнике.

Вместе с участниками форума директор департамента Мария Рудзевич и руководитель стратегического проекта «СмартСити» ТИУ Олег Данилов обсуждали автоматизацию процессов в ближайшем будущем, смену вектора цифровизации в сфере подготовки кадров, навыки молодого специалиста для того, чтобы быть востребованным. Всё обсуждение проходило на дискуссионной площадке «Цифровой профиль будущего».

По словам Марии Рудзевич, в востребованных IT-сферах спрос на молодых специалистов ежегодно повышается на 15%.

- Для вас это хорошая новость, ведь опыт сегодня уже не является определяющим критерием, важными становятся базовые навыки, которыми вы обладаете, при окончании ВУЗа, и которые вы развиваете, принимая участие в подобных мероприятиях. Компании готовы вкладываться в вас, ведь человеческий капитал на сегодняшний день — самый ценный ресурс, - подчеркнула она.

Также она отметила, что департамент информатизации заботится о том, чтобы со школьной скамьи развивать и прививать тюменцам необходимые навыки и цифровые компетенции. На лекции Дмитрия Судакова «Атлас новых профессий» и игре «Погружение в матрицу НТИ», которую проводил эксперта АСИ Дмитрий Ягодкин ребята полностью погрузились в мир цифровых реалий.

Отметим, что основу блока обучения составили направления программы «Цифровая экономика»: кадры, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU