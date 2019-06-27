В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-27T18:08:11+03:00

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Здравоохранения Тюменской области сегодня стоит на передовой цифровизации. Для того, чтобы сделать жизнь человека проще, в регионе появляются новые сервисы, автоматизируются процессы, а медицинские услуги переводятся в электронный вид. Например, двухчасовых очередей в поликлиниках давно нет – ведь есть электронная очередь и услуга «Запись к врачу», а «Личный кабинет пациента» помогает сменить район проживания или поликлинику, не выходя из дома.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для того, чтобы в полной мере оценить удобство электронных медуслуг, департамент информатизации Тюменской области организовал фокус-группу с гражданами в пространстве «Точка кипения – Тюмень». Здесь удалось обсудить и проанализировать возможности личного кабинета пациента.

Участники протестировали услуги «Запись на прием к врачу», «Получить записи из электронной медицинской карты», «Сменить медицинскую организацию» и «Узнать стоимость оказанных услуг». Указанные услуги получили все, без затруднений. Мамы отметили, что удобно записывать ребёнка через свой личный кабинет, а также получать справки и выписки из медицинской карты.

Ещё одним этапом стал анализ мобильного приложения «Медицина 72», куда можно зайти с учётной записью от «Госуслуг». Чтобы полноценно пользоваться сервисами приложения, нужно один раз ввести номер полиса обязательного медицинского страхования и, при последующих заявках, данные будут автоматически прогружаться.

Отметим, что все высказанные замечания и пожелания участников учтут в работе по улучшению работы регионального портала.

ИСТОЧНИК KP.RU