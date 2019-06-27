Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-27T17:57:17+03:00

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В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса стартовали занятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счёт средств федерального бюджета могут мужчины 1959-1963 гг.р. и женщины 1964-1968 гг.р. Благодаря обучению граждане предпенсионного возраста смогут повысить конкурентоспособность и мобильность, а также укрепить свои позиции на рынке труда.

По словам генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, очень важно, чтобы участник программы был замотивирован и применял навыки, полученные с помощью программы.

- Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, тогда он будет востребован вне зависимости от возраста, - отметил он.

Реализация проекта подразумевает отбор лучших образовательных площадок – с преподавателями-экспертами мирового уровня и современным оборудованием. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса этим требованиям соответствует. По окончании обучения участники получал скиллс-паспорта и свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.

Отметим, что программа продлится до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU