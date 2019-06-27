2019-06-27T17:57:17+03:00
Общество

Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования

В регионе стартовал проект по международным стандартам WorldSkills
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразованияТюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразованияФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса стартовали занятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счёт средств федерального бюджета могут мужчины 1959-1963 гг.р. и женщины 1964-1968 гг.р. Благодаря обучению граждане предпенсионного возраста смогут повысить конкурентоспособность и мобильность, а также укрепить свои позиции на рынке труда.

По словам генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, очень важно, чтобы участник программы был замотивирован и применял навыки, полученные с помощью программы.

- Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, тогда он будет востребован вне зависимости от возраста, - отметил он.

Реализация проекта подразумевает отбор лучших образовательных площадок – с преподавателями-экспертами мирового уровня и современным оборудованием. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса этим требованиям соответствует. По окончании обучения участники получал скиллс-паспорта и свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.

Отметим, что программа продлится до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году