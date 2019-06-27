СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-27T17:43:59+03:00

В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел сегодня заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. По мнению главы региона, антикоррупционная деятельность – одна из основных составляющих совместной работы общественности и власти, поэтому внимание к этой теме не должно ослабевать.

Александр Моор подчеркнул, что сегодня в Тюменской области совершенствуется правовое регулирование в этом вопросе и вводятся дополнительные меры, способствующие снижению коррупции. Кроме того, исполняются мероприятия по Национальному и региональному плану, налаживается взаимодействие с институтами гражданского общества.

Отдельно обсудили итоги завершившейся декларационной кампаний по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2018 год. Губернатор отметил, что она прошла в штатном режиме – все госслужащие и депутаты отчитались по сведениям о доходах.

- Для качественного прохождения кампании сделан акцент на профилактических мероприятиях. Эта разъяснительная работа шла с участием областной прокуратуры. Кроме того, в представительных органах местного самоуправления прошел цикл практических семинаров. Продолжены и плановые проверки сведений о доходах в отношении государственных служащих, руководителей госучреждений и депутатов, - отметил Александр Моор.

По его словам, в первом полугодии завершено 79 таких проверок, ещё 76 находятся в работе.

Отметим, что отдельный вопрос, который обсудили на заседании, - меры, которые принимаются в целях противодействия коррупции в муниципальных образованиях Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU