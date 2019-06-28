В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-28T07:36:09+03:00

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Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 32- летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– Утром 18 декабря 2018 года на 14 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда обвиняемый на Toyota Corolla начал обгон ВАЗ 21102, не выдержав безопасный боковой интервал. Произошло столкновение, и ВАЗ в неуправляемом заносе оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ 21140. В результате происшествия пассажиру ВАЗ 21102 был причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали подробности аварии в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил водителю иномарки два года ограничения свободы. На этот срок ему нельзя выезжать за пределы Тюмени, а также менять место жительства. Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU