В Тобольске состоялось гашение уникального конверта

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-28T06:54:12+03:00

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В Тобольске состоялось гашение конверта, выпущенного в честь 150-летия периодического закона Дмитрия Менделеева.

В этом году, как известно, отмечается 432-й годовщины со дня рождения города Тобольска, а также международный год периодической таблицы химических элементов.

– Почта России принимает активное участие в культурных мероприятиях регионального масштаба. В частности, в 2014 году в Тобольске уже проходило спецгашение маркированного почтового конверта, выпущенного к 180-летию Менделеева. К этой же дате был выпущен календарный художественный штемпель одного дня, – рассказал директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

Украсить почтовую продукцию оттиском художественного штемпеля «Тобольск. Тюменская область» можно будет и после мероприятия в центральном отделении связи Тобольска. Он находится по адресу: 4 микрорайон, дом 42/1.

ИСТОЧНИК KP.RU