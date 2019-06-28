2019-06-28T06:54:12+03:00
Общество

В Тобольске состоялось гашение уникального конверта

Он выпущен в честь 150-летия периодического закона Менделеева
Вадим Бегун
Поделиться:
Ранее в Тобольске уже проходило спецгашение маркированного конверта. Фото - пресс-служба Тюменского филиала Почты России.Ранее в Тобольске уже проходило спецгашение маркированного конверта. Фото - пресс-служба Тюменского филиала Почты России.
Изменить размер текста:

В Тобольске состоялось гашение конверта, выпущенного в честь 150-летия периодического закона Дмитрия Менделеева.

В этом году, как известно, отмечается 432-й годовщины со дня рождения города Тобольска, а также международный год периодической таблицы химических элементов.

– Почта России принимает активное участие в культурных мероприятиях регионального масштаба. В частности, в 2014 году в Тобольске уже проходило спецгашение маркированного почтового конверта, выпущенного к 180-летию Менделеева. К этой же дате был выпущен календарный художественный штемпель одного дня, – рассказал директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

Украсить почтовую продукцию оттиском художественного штемпеля «Тобольск. Тюменская область» можно будет и после мероприятия в центральном отделении связи Тобольска. Он находится по адресу: 4 микрорайон, дом 42/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году