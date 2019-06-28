В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-28T06:20:05+03:00

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В июле для тюменцев будут работать четыре центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в которых можно выполнить обязательные нормативы и нормативы по выбору, необходимые для получения знака.

Так, во второй летний месяц жителям города будут доступны метание спортивного снаряда, метание мяча в цель, кросс по пересеченной местности, бег на 30, 60, 100 метров и 1, 1,5, 2, 3 километра, а также челночный бег, смешанное передвижение 1 и 2 километра. Кроме того, можно выполнить прыжок в длину с места, наклон на гимнастической скамье, сгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание-разгибание туловища из положения лежа на спине, плавание на 25 и 50 метров, а также стрельбу из пневматической винтовки.

Познакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте всероссийского проекта. Вся подробная информация о «ГТО» в областной столице, в том числе графики работы городских центров тестирований, размещается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ГТО» в Тюмени».

ИСТОЧНИК KP.RU