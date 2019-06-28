В Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-28T05:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня в Тюмени будут отключены светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 перестанут работать светофоры на пересечении ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной, с 9.00 до 17.00 на пересечении ул. Тимофея Чаркова и ул. Малиновского, в районе дома народного творчества «Трудовик» по ул. Тимофея Чаркова, на пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Осипенко, а также на пересечении ул. Свердлова и ул. Осипенко.

В пресс-службе администрации города Тюмени автомобилистов просят принять информацию к сведению и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU