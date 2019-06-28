2019-06-28T05:40:01+03:00
Общество

В Тюмени отключат светофоры

Водителей просят быть осторожными
Вадим Бегун
Поделиться:
В городе ведутся плановые работы на сетях электроснабжения. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В городе ведутся плановые работы на сетях электроснабжения. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня в Тюмени будут отключены светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 перестанут работать светофоры на пересечении ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной, с 9.00 до 17.00 на пересечении ул. Тимофея Чаркова и ул. Малиновского, в районе дома народного творчества «Трудовик» по ул. Тимофея Чаркова, на пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Осипенко, а также на пересечении ул. Свердлова и ул. Осипенко.

В пресс-службе администрации города Тюмени автомобилистов просят принять информацию к сведению и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году