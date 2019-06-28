2019-06-28T05:00:09+03:00
Общество

Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра

Будет довольно прохладно
Вадим Бегун
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Днем в Тюмени потеплеет до 18 градусов тепла.Днем в Тюмени потеплеет до 18 градусов тепла.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 28 июня, в Тюмени будет облачная погода. Ясной погодой этот день не порадует – тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Но осадки не ожидаются. Ветер также не будет тревожить тюменцев.

Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем потеплеет до 18 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +13 градусов.

28 июня почитается память мучеников Вита и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что «дождь на Фита – плохо для жита». По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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