В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-27T16:28:12+03:00

С начала года природоохранная прокуратура завела 40 уголовных дел по незаконной охоте

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В Тюменской области за пять месяцев этого года зарегистрировано 137 экологических преступлений. Браконьеры, которые не боятся охотиться даже на охраняемых территориях, причинили ущерб региону на сумму свыше десяти миллионов рублей.

За 5 месяцев 2019 года возбуждено 137 уголовных дел об экологических преступлениях. Это на три больше, чем в прошлом году, сообщает прокуратура Тюменской области. Из них 86 касаются незаконной рубки лесных насаждений, 40 – незаконной охоты, два дела – по приобретению заведомо незаконно заготовленной древесины и одно – по незаконной добыче особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

– Желание добыть диких животных у браконьеров настолько велико, что браконьеры охотятся даже на охраняемых территориях, где это запрещено. Так, в этом году они отстрелили лося в заказнике «Троицкий», а также пытались добыть куницу с помощью капканов и приманки в заказнике «Тюменский».

Причиненный экологии Тюменской области ущерб от действий преступников составил свыше 11,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU