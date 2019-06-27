Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-27T15:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские разработчики из компании Mint Rocket создали мобильное приложение, которое определяет вредные вещества в составе косметики. В нем можно проверить любые средства по уходу за телом.

– Проверить состав можно, загрузив названия вручную или фотографию состава с телефона. Нужно всего лишь нажать кнопку «сканировать», сделать фото состава. Через несколько секунд на экране появится подробная информация о каждом найденном веществе, включая ссылки на источники этих сведений, – рассказали в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Там добавили, что новое приложение получило название EcoAngel Beauty, и оно будет полезно всем, кто задумывается о качестве и безопасности используемой косметики. В нем можно проверить любые средства по уходу за лицом, телом и волосами, декоративную, мужскую и детскую косметику, парфюмированные и туалетные воды, дезодоранты, зубные пасты, лаки для ногтей, краски для волос. Проанализировать их состав можно непосредственно в магазине перед покупкой.

ИСТОЧНИК KP.RU