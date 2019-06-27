2019-06-27T15:42:24+03:00
Общество

Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике

Узнать, вреден ли состав средств, можно введя данные в телефон или сфотографировав
Вадим Бегун
Поделиться:
Приложение поможет тюменцам выбрать косметику. Фото - управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.Приложение поможет тюменцам выбрать косметику. Фото - управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Изменить размер текста:

Тюменские разработчики из компании Mint Rocket создали мобильное приложение, которое определяет вредные вещества в составе косметики. В нем можно проверить любые средства по уходу за телом.

– Проверить состав можно, загрузив названия вручную или фотографию состава с телефона. Нужно всего лишь нажать кнопку «сканировать», сделать фото состава. Через несколько секунд на экране появится подробная информация о каждом найденном веществе, включая ссылки на источники этих сведений, – рассказали в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Там добавили, что новое приложение получило название EcoAngel Beauty, и оно будет полезно всем, кто задумывается о качестве и безопасности используемой косметики. В нем можно проверить любые средства по уходу за лицом, телом и волосами, декоративную, мужскую и детскую косметику, парфюмированные и туалетные воды, дезодоранты, зубные пасты, лаки для ногтей, краски для волос. Проанализировать их состав можно непосредственно в магазине перед покупкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году
В Тюмени осудят мужчину, сбежавшего из колонии
Пропавшую в Тюмени 15-летнюю девушку нашли на квартире у друга
Тюменцам дали время, чтобы подумать над внешним обликом улицы Ленина
Мошенник похитил у тюменки полмиллиона рублей, представившись следователем
В Тюмени погиб мужчина, выпав из окна шестого этажа
На улице Ленина в Тюмени заменят более 800 метров трубопровода
Известный тюменский политик Михаил Пономарев стал почетным гражданином Ямала
Из ресторана в центре Тюмени эвакуировали посетителей
Безработный тюменец оставил предприятие без дорогостоящих инструментов
Тюменцу нанесли 50 ударов ножом: дело о заказном убийстве 20-летней давности ушло в суд
Врачи удалили редкую опухоль у тюменца
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы: в Тюмени появилось граффити Децла
Тюменец оплатил просроченные штрафы своего сына
В Тюмени мать на три дня оставила дочь-инвалида без еды
Знаменитую игротеку «Конструктория» посетило 910 ишимцев всех возрастов
В Тюмени пройдет фестиваль черлидеров
Тюменцев просят показать опасные дороги у школ
На День молодежи запретят продавать алкоголь в Тюмени
Погода на 27 июня в Тюмени: осадки не ожидаются
Александр Моор прокомментировал итоги Госсовета по вопросу развития сети автодорог