2019-06-27T15:18:09+03:00
Общество

Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов

Он заведомо знал, что иностранцы жить с ними не будут
Вадим Бегун
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В Тюмени часто выявляют "резиновые" квартиры.В Тюмени часто выявляют "резиновые" квартиры.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев.

– С 21 февраля по 19 марта этого года местный житель предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии на свою жилплощадь 49 мигрантов площадью из Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, - рассказали в прокуратуре Тюменской области, добавив, что суд назначил тюменцу штраф в размере 110 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что в квартире площадью 53 квадратных метра также проживает мать фигуранта дела, два брата, сестра с мужем и ребенком.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре ищут мигрантов, готовых рассказать, почему они переехали в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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