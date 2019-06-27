Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году
За прошлый год в Тюмени введено в эксплуатацию свыше 820 тысяч квадратных метров жилья. Эти и другие цифры озвучил мэр города Руслан Кухарук в своем отчете о результатах работы за 2018 год.
Глава города сообщил, что в прошлом было построено и введено в эксплуатацию 820 тысяч квадратных метров жилья. Это более чем на четверть превышает показатель 2017 года. Кухарук также рассказал, как в Тюмени проводится ликвидация аварийного жилищного фонда.
– В прошлом году мы приступили к очередному этапу программы переселения – в отношении домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках программ переселения в прошлом году превысила 14 тысяч квадратных метров, – сказал мэр. – В ходе реализации этапов региональной программы капитального ремонта отремонтировано 418 домов.
Глава города добавил, что в прошлом году более двухсот молодых тюменских семей улучшили свои жилищные условия с помощью программы поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU