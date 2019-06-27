Мошенник похитил у тюменки полмиллиона рублей, представившись следователем

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-27T12:46:15+03:00

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Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, когда он позвонил ей и представился следователем. Мужчина утверждал, что БАДы, которые та заказала, опасны для здоровья.

В полицию Тюмени поступил звонок от 50-летней местной жительницы, которая сообщила, что у нее похитили деньги. Выяснилось, что потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился старшим следователем.

– Дело в том, что мошенники, узнав, что женщина заказывала дорогостоящие БАДы для лечения, позвонили и убедили ее в том, что эта продукция некачественная. А для того чтобы вернуть стоимость добавок, ей нужно перевести деньги за страховку, а также на транспортные и прочие расходы, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области

По информации ведомства, доверчивая тюменка сразу же перевела деньги мошенникам. Их личности пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU