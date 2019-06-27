2019-06-27T12:46:15+03:00
Происшествия

Мошенник похитил у тюменки полмиллиона рублей, представившись следователем

Доверчивая женщина сама перевела деньги преступнику
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка повелась на уловки мошенников.Тюменка повелась на уловки мошенников.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, когда он позвонил ей и представился следователем. Мужчина утверждал, что БАДы, которые та заказала, опасны для здоровья.

В полицию Тюмени поступил звонок от 50-летней местной жительницы, которая сообщила, что у нее похитили деньги. Выяснилось, что потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился старшим следователем.

– Дело в том, что мошенники, узнав, что женщина заказывала дорогостоящие БАДы для лечения, позвонили и убедили ее в том, что эта продукция некачественная. А для того чтобы вернуть стоимость добавок, ей нужно перевести деньги за страховку, а также на транспортные и прочие расходы, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области

По информации ведомства, доверчивая тюменка сразу же перевела деньги мошенникам. Их личности пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшую в Тюмени 15-летнюю девушку нашли дома у друга
Тюменцам дали время, чтобы подумать над внешним обликом улицы Ленина
В Тюмени погиб мужчина, выпав из окна шестого этажа
На улице Ленина в Тюмени заменят более 800 метров трубопровода
Известный тюменский политик Михаил Пономарев стал почетным гражданином Ямала
Из ресторана в центре Тюмени эвакуировали посетителей
Безработный тюменец оставил предприятие без дорогостоящих инструментов
Тюменцу нанесли 50 ударов ножом: дело о заказном убийстве 20-летней давности ушло в суд
Врачи удалили редкую опухоль у тюменца
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы: в Тюмени появилось граффити Децла
Тюменец оплатил просроченные штрафы своего сына
В Тюмени мать на три дня оставила дочь-инвалида без еды
Знаменитую игротеку «Конструктория» посетило 910 ишимцев всех возрастов
В Тюмени пройдет фестиваль черлидеров
Тюменцев просят показать опасные дороги у школ
На День молодежи запретят продавать алкоголь в Тюмени
Погода на 27 июня в Тюмени: осадки не ожидаются
Александр Моор прокомментировал итоги Госсовета по вопросу развития сети автодорог