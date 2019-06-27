Из ресторана в центре Тюмени эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-27T10:55:51+03:00

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В Тюмени эвакуировали людей из ресторана, расположенного на улице Республики 131, недалеко от Тюменского большого драматического театра. По предварительным данным, в здании чайханы возникли проблемы в вентиляционной шахте.

Помещение почти мгновенно заволокло дымом. Несмотря на то, что открытого огня в помещении не было, прибывшие на место происшествия спасатели совместно с сотрудниками точки общественного питания, эвакуировали посетителей на улицу.

- Вызов на пульт дежурного скорой помощи поступил в 11.24. Уже через четыре минуты бригада медиков прибыла на место. Обращений за медицинской помощью среди эвакуированных людей не было, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU