Тюменцам дали время, чтобы подумать над внешним обликом улицы Ленина

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-27T13:14:57+03:00

В социальных сетях жители города могут проголосовать за проект

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Тюменцы могут высказать свое мнение о проекте реконструкции улицы Ленина. Изучить проект можно в социальной сети «ВКонтакте»

Вдоль улицы Ленина и на Цветном бульваре установлены стенды с проектом концепции ее реконструкции. Все желающие могут ознакомиться с информацией. А сбор мнений проводится на странице в «ВК» https://vk.com/ulicaleninatmn. Оставить уточняющий комментарий следует до до 7 июля.

– Разработка концепции велась на принципах соучастного проектирования: территория была разделена на части, по каждой собирались представители бизнеса, жители, общественные и религиозные организации, чтобы обсудить все возможные предложения. Они максимально учитывались в проекте, – рассказал Руслан Кухарук.

Он также отметил, что вдоль самой улицы, где предполагаются наибольшие изменения, размещены стенды с элементами общей концепции и кодами, перейдя по которым, можно оставить на странице свой голос «за» или «против» и написать комментарий. Предложения будет рассматривать разработчик.

ИСТОЧНИК KP.RU