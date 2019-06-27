Безработный тюменец оставил предприятие без дорогостоящих инструментов
В Тюмени местный житель похитил с территории одного из предприятий города набор инструментов, но так и не успел их продать. Перед совершением преступления он как следует выпил, видимо, для храбрости.
В полицию областной столицы поступила информация от руководителя тюменского предприятия о том, что на объекте похищено имущество на двести тысяч рублей. Стражам правопорядка удалось по горячим следам задержать преступника.
- В день преступления мужчина дома распивал алкогольные напитки, после чего отправился на неохраняемую территорию теплосети. Проникнув в помещение, он обнаружил и похитил оставленный набор инструментов. Позже злоумышленник перевез похищенное имущество в квартиру своего знакомого.
Им оказался 32-летний безработный житель областного центра. Он так и не успел сбыть инструменты. Мужчина может попасть в тюрьму на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU