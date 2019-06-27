Тюменец оплатил просроченные штрафы своего сына

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-27T08:52:24+03:00

Отец за сына оплатил все штрафы в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени отец оплатил за своего сына все штрафы ГИБДД. Приставы не стали изымать у недобросовестного молодого человека машину.

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд по взысканию с нерадивых жителей города просроченной задолженности. Они рассказали несколько интересных случаев, когда тюменцам пришлось оплачивать долги своих родственников.

– Молодой человек отказывался наотрез прощаться со своим «Субару», но всего лишь один телефонный звонок – и приехал его отец. Родитель оплатил на месте все 40 тысяч рублей долга за просроченные штрафы ГИБДД своего недобросовестного сына, – сообщили приставы.

Также они рассказали, что была остановлена женщина, которая управляла автомобилем своего мужа. Выяснилось, что за ним числился неоплаченный долг по налогам, поэтому машина подлежала аресту.

– Мужчина оказался добропорядочным и быстро приехал за своей женой. Он на месте по post-терминалу оплатил весь свой долг в 35 000 рублей. Спокойные супруги, не имея больше долгов, уехали вместе на своем автомобиле, – поделились приставы, добавив, что за один лишь день было остановлено 112 автомобилей, из них 30 оказались должниками.

Сотрудники ГИБДД арестовали тринадцать транспортных средств, 6 из которых изъяли и поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU