2019-06-27T08:14:52+03:00
Происшествия

В Тюмени мать на три дня оставила дочь-инвалида без еды

Девушка находится в реабилитационном центре
Вадим Бегун
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Действия сексуального характера в отношении девушки-инвалида не подтвердились. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Действия сексуального характера в отношении девушки-инвалида не подтвердились. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени мать на несколько дней оставила свою дочь-инвалида без еды и питья. При этом она знала, что девушка не может сама себя обслуживать.

В сентябре 2018 года в СМИ появились сведения о нарушении прав 22-летней девушки в Тюменской области, являющейся инвалидом 1 группы. Журналисты писали о том, что мать систематически над ней издевалась, при этом вела антиобщественный образ жизни. Следственный комитет подключился к расследованию всех обстоятельств дела.

– С 20 по 22 августа 2018 года, зная, что дочь не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, мать оставила ее без помощи одну в квартире. Таким образом, в течение нескольких дней пострадавшая не получала питания, воды и надлежащего ухода. Она находилась в опасном для жизни и здоровья состоянии, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что женщина понесет наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы.

Сама пострадавшая в настоящее время проходит восстановление в одном из реабилитационных центров.

Силовики также проверили озвученные в СМИ сведения о том, что девушка подвергалась насилию, но эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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