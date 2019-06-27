2019-06-27T07:25:19+03:00
Общество

Знаменитую игротеку «Конструктория» посетило 910 ишимцев всех возрастов

На два дня спортивный комплекс «Локомотив» превратился в огромную игровую площадку
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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На два дня спортивный комплекс «Локомотив» в Ишиме превратился в огромную игровую площадку. Организаторы игротеки привезли более 30 видов конструкторов, в том числе тех, что входят в ТОП-5 признанных ведущими педагогами России лучшими для развития ребенка.

«Локомотив» был поделен на три зоны: в одной части на площади 80 кв. м прокладывали игрушечную железную дорогу, в другой были размещены 30 видов увлекательных конструкторов, а в третьей проходили творческие и спортивные мастер-классы для детей и родителей.

- Игротека постоянно развивается, знакомит гостей с новейшими конструкторами и это позволяет всей семье проводить время с пользой. Также радует, что наше сотрудничество позволяет социально незащищенным и многодетным семьям, и воспитанникам центра «Согласие» посещать Конструкторию бесплатно, - рассказала Елена Кашкарова, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория», депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья».

- Сотрудники централизованной сети библиотек города Ишима провели очень интересные мастер-классы по пластилинографии, макраме и аппликации для ребят, пришедших на семейную игротеку «Конструктория», - поделились представители организации в своем профиле в Instagram.

За спортивные активности на игротеке отвечал игровой тир «Валькирия и К+», специалисты тира провели мастер-класс по стрельбе из игрового лука для всех гостей мероприятия.

По доброй традиции на протяжении двух дней в зале прошли экологически и благотворительные акции: «Детский книжный обменник» и «Добрая крышечка» (вырученные от их сдачи деньги пойдут на счет благотворительного проекта «Ключ к жизни»).

Впечатлениями ишимцев об игротеке «Страна Конструктория» в соц.сетях:

- #странаКонструктория тут круто - Очередной Тимошин поход в конструкторию #странаконструктория

- Спасибо, мы побывали сегодня у вас. Очень понравилось!

Полный фотоотчет с мероприятия во встрече в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/album-148978352_263975440/

ИСТОЧНИК KP.RU

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