Александр Моор прокомментировал итоги Госсовета по вопросу развития сети автодорог

СЕГОДНЯ 20:33 2019-06-26T20:33:03+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал итоги заседания Государственного совета по вопросу развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, заседание состоялось под председательством президента России Владимира Путина.

По словам главы региона, первые лица страны, руководители министерств и регионов рассмотрели два важных блока вопросов. Первый – реализация нацпроекта в части развития сети автодорог, второй – приведение их в нормативное состояние и обеспечение безопасности дорожного движения. Александр Моор отметил, что в обеих задачах стоят конкретные показатели, к которым должны прийти регионы.

- По задаче приведения дорог в нормативное состояние наш регион либо близок к исполнению, либо выполняет их, тем не менее еще предстоит очень большой объем работы, - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Александр Моор заметил, что в этой части обсудили ряд инструментов, которые помогли бы регионам исполнять эти задачи более эффективно. Например, применение контрактов жизненного цикла, когда одновременно торгуются проектирование, строительство, последующее содержание и ремонт дорог.

- Напряженные показатели связаны с безопасностью дорожного движения. Самый главный – снижение смертности на дорогах в 3,5 раза. Здесь в комплексе работ – обустройство дорожной инфраструктуры, разделительные полосы, расширение и освещение дорог, современные способы регулирования дорожного движения и повышение ответственности водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что на Госсовете предложили ещё одну жёсткую меру по борьбе с пьяными водителями – это изъятие автомобиля у водителя. По словам Александра Моора, по итогам заседания будет сформирован перечень поручений, который регионы должны будут эффективно отработать, чтобы к 2024 году достигнуть показателей, установленных в нацпроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU