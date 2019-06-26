Тюменские школьники в оздоровительных лагерях обучаются основам робототехники

СЕГОДНЯ 20:13 2019-06-26T20:13:07+03:00

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Преподаватели Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области проводят для тюменских школьников выездные занятия во время летних каникул. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, одним из таких мероприятий станут мастер-классы в оздоровительных лагерях «Алые паруса» и «Серебряный бор».

Ведущие инженеры ЦРТиАСУ уже провели в июне занятия для детей из лагеря «Алые паруса». Ребят научили программировать роботов на платформе Scratchduino, создавать объёмные 3D-модели в редакторе векторной графики. Благодаря таким занятиями у ребят развивается пространственное мышление и умение выстраивать правильные логические связи. Эти навыки полезны не только при обучении робототехнике, но и на школьных уроках (физике, например, или геометрии).

В рамках губернаторской профильной смены «Мы – будущее региона» с 13 июля по 2 августа пройдут и мастер-классы регионального центра робототехники. Смена подготовлена для одарённых детей, в числе которых победители областных и всероссийских олимпиад и других статусных мероприятий. Знания об основах трёхмерного моделирования и векторной графики школьники будут применять на практике для работы над проектами в рамках смены.

Отметим, что развитие у подрастающего поколения актуальных сегодня IT-навыков для взращивания кадрового потенциала региона – главная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU