2019-06-26T20:13:07+03:00
Общество

Тюменские школьники в оздоровительных лагерях обучаются основам робототехники

Развитие IT-навыков необходимо для взращивания кадрового потенциала региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские школьники в оздоровительных лагерях обучаются основам робототехникиТюменские школьники в оздоровительных лагерях обучаются основам робототехникиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Преподаватели Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области проводят для тюменских школьников выездные занятия во время летних каникул. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, одним из таких мероприятий станут мастер-классы в оздоровительных лагерях «Алые паруса» и «Серебряный бор».

Ведущие инженеры ЦРТиАСУ уже провели в июне занятия для детей из лагеря «Алые паруса». Ребят научили программировать роботов на платформе Scratchduino, создавать объёмные 3D-модели в редакторе векторной графики. Благодаря таким занятиями у ребят развивается пространственное мышление и умение выстраивать правильные логические связи. Эти навыки полезны не только при обучении робототехнике, но и на школьных уроках (физике, например, или геометрии).

В рамках губернаторской профильной смены «Мы – будущее региона» с 13 июля по 2 августа пройдут и мастер-классы регионального центра робототехники. Смена подготовлена для одарённых детей, в числе которых победители областных и всероссийских олимпиад и других статусных мероприятий. Знания об основах трёхмерного моделирования и векторной графики школьники будут применять на практике для работы над проектами в рамках смены.

Отметим, что развитие у подрастающего поколения актуальных сегодня IT-навыков для взращивания кадрового потенциала региона – главная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области обучают работников предприятий, повышающих производительность труда
Глава СЖР Владимир Соловьёв вручил легендам тюменской журналистики заслуженные награды
Председатель Союза журналистов России встретился с тюменской молодежью
В сквере Журналистов в Тюмени появились вечнозеленые саженцы «Телеаллеи»
Тюменские коммунальщики установили пирамиды "позора" около домов должников
Тюменские врачи помогли спасти ребенка, который подхватил вирус в Турции
Известная зарубежная группа призналась в симпатии Тюмени
Тюменский инвалид целый год ждал ремонта своей коляски
Гендиректор «Россети Тюмень» покинул пост по состоянию здоровья
Горожане могут сообщать о забитых ливневках на портал «Тюмень – наш дом»
Тюменец заплатил за городской номер 20 тысяч рублей вместо двадцати
Тюменцев отправят в "Абалак" за выполнение нормативов ГТО
Мусоросортировочный завод в Тобольске начал подбор кадров
Тобольская полиция ищет родственников погибшего в страшной аварии
В Тобольске высадили первые деревья на Аллее выпускников
Тоболяка осудили за незаконное приобретение краснокнижных осетров
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
В Тюмени осудили мужчину, из-за которого в пьяной аварии погиб человек
Дорожные службы Тюмени устраняют последствия прошедших сильных дождей