В Тюменской области обучают работников предприятий, повышающих производительность труда

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-26T19:41:22+03:00

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Тюменская область с 2019 года принимает участие в федеральном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», в рамках которого реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Для участия в нацпроекте Минэкономразвития РФ отобрало российские субъекты на основе детального анализа представленных программ, оценки качества заявок и дополнительных собеседований с предприятиями.

Вместе со службой занятости населения тюменские предприятия – участники проекта – ведут подготовительную работу для заключения договоров на возмещение нормативных затрат на организацию опережающего профобучения и дополнительного профессионального образования работников организаций. Все эти организации реализуют мероприятия по повышению производительности труда.

В нашем регионе планируемая численность работников, которые пройдут обучение в этом году, составит не менее 745 человек. Например, 142 работников «СибБурМаша» уже приступили к обучению, четверо из них направлены на обучение в другую местность. Работников обучают профессиям наладчика станков, оператора станков с ЧПУ, резчика по металлу, слесаря механосборочных работ, стропальщика, супервайзера, технолога, токаря, фрезеровщика, электромонтера, электросварщика и т.д.

Помимо этого, в рамках федерального проекта в 2019-2024 гг. буду реализованы мероприятия по повышению эффективности работы системы занятости. Они направлены на обновление и стандартизацию процессов службы занятости населения, что поможет решить проблема занятости и снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU