В сквере Журналистов в Тюмени появились вечнозеленые саженцы «Телеаллеи»
В тюменском сквере Журналистов, который расположен в районе улиц Логунова-Федорова, высадили аллею вечнозеленых деревьев. Она ознаменовала начало новой эпохи телевещания, связанной с переходом на «цифру». «Телеаллею» открыли сегодня, 26 июня, сотрудники Российской телевизионной и радиовещательной сети, Почты России, Роскомнадзора, чиновники, журналисты и ветераны отрасли из федеральных и региональных СМИ.
Посадка деревьев в сквере Журналистов» завершила федеральную акцию, стартовавшую в апреле 2019 года. Она была приурочена к отключению аналогового телевидения в регионах страны и предполагала высадку деревьев в разных регионах России. В Тюмени процесс пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. До сего дня за саженцами в специальных мини-клумбах ухаживали в музее имени И.Я. Словцова.
По словам директора филиала РТРС «Урало-сибирский РЦ» Евгения Дроздинского, коллектив РТРС проделал огромную работу, чтобы страна перешла от аналогового к цифровому вещанию.
- 15 апреля это сделала Тюменская область, а 3 июня - Ханты-Мансийский автономный округ. Теперь мы начинаем развивать эту аллею вместе с журналистами области, - отметил он, перед тем как начать торжественную высадку саженцев.
А руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области Оксана Шевченко поблагодарила всех за отличную работу и предупредила, что ведомство будет тщательно следить за качеством вещания.
К слову, в Тюменской области охват цифровым телевидением составил 97,72%.
ИСТОЧНИК KP.RU