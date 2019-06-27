На День молодежи запретят продавать алкоголь в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-27T05:40:02+03:00

Пиво нельзя продавать на День молодежи в Тюмени. Фото - pixabay.com.

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В День молодежи на территории областной столицы запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в торговых объектах.

– В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции будут составляться административные протокола, – рассказали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

Там добавили, что запрет в этот день не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU