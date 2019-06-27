2019-06-27T05:00:19+03:00
Общество

Погода на 27 июня в Тюмени: осадки не ожидаются

К вечеру небо прояснится
Вадим Бегун
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Будет довольно прохладно, но без осадков.Будет довольно прохладно, но без осадков.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 27 июня, в Тюмени будет облачная погода, которая продержится утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, переходящий северный 1-2 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 14-16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.

27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке – ночью может быть гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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