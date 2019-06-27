Погода на 27 июня в Тюмени: осадки не ожидаются
Сегодня, 27 июня, в Тюмени будет облачная погода, которая продержится утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, переходящий северный 1-2 м/с.
Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 14-16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.
27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке – ночью может быть гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU