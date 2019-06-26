2019-06-26T16:45:37+03:00
Общество

Тюменские коммунальщики установили пирамиды "позора" около домов должников

Металлические конструкции с песком весят около тонны
Вадим Бегун
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Такую пирамиду не сдвинешь с места. Фото - "ЧС Тюмень".Такую пирамиду не сдвинешь с места. Фото - "ЧС Тюмень".
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Железные пирамиды с песком и надписью «Здесь живет должник» около домов неплательщиков начали устанавливать тюменские коммунальщики. Такая конструкция весит около тонны.

– Через суд добиться выплат очень долго. Порой борьба с должником растягивается на годы, – рассказывает Иван Камельских, начальник отдела по связям с общественностью «Тюмень Водоканал». – Наша конструкция поможет работать более эффективно, ведь самостоятельно ее никто и с места не сдвинет. Пока установлена одна, по адресу: улица Дружбы, 49. Но скоро появятся еще три таких же.

Камельских также сообщил, что должник с улицы Дружбы не оплачивал комуслуги с 2013 года. Его задолженность составляет 31 тысячу рублей.

В социальных сетях к задумке «Тюмень Водоканала» горожане отнеслись скептически. Некоторые даже придумали просто закрасить надпись баллончиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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