Тюменские коммунальщики установили пирамиды "позора" около домов должников
Железные пирамиды с песком и надписью «Здесь живет должник» около домов неплательщиков начали устанавливать тюменские коммунальщики. Такая конструкция весит около тонны.
– Через суд добиться выплат очень долго. Порой борьба с должником растягивается на годы, – рассказывает Иван Камельских, начальник отдела по связям с общественностью «Тюмень Водоканал». – Наша конструкция поможет работать более эффективно, ведь самостоятельно ее никто и с места не сдвинет. Пока установлена одна, по адресу: улица Дружбы, 49. Но скоро появятся еще три таких же.
Камельских также сообщил, что должник с улицы Дружбы не оплачивал комуслуги с 2013 года. Его задолженность составляет 31 тысячу рублей.
В социальных сетях к задумке «Тюмень Водоканала» горожане отнеслись скептически. Некоторые даже придумали просто закрасить надпись баллончиком.
ИСТОЧНИК KP.RU