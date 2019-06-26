2019-06-26T16:16:16+03:00
Здоровье

Тюменские врачи помогли спасти ребенка, который подхватил вирус в Турции

Состояние ребенка было почти несовместимо с жизнью
Вадим Бегун
Поделиться:
Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает. Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает. Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
Изменить размер текста:

Врачи из областной клинической больницы №1 Тюмени в режиме телеконсультации помогли девочке, которая вместе с семьей отдыхала в Турции и подхватила опасную инфекцию.

Во время отдыха в Турции с семьей маленькая Маша подхватила ротавирусную инфекцию. После госпитализации в одну из клиник города Манавгат состояние девочки ухудшилось, ее госпитализировали в реанимацию.

Тюменские врачи, которые удаленно проконсультировали маму, смогли выявить причину ухудшения состояния малышки. Они настояли о переводе в другую клинику.

– В результате тяжелого инфекционного процесса у девочки пострадал головной мозг, желудочно-кишечный тракт: печень, желудок, кишечник, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области. – Несмотря на то, что ребенок после консультации, наконец, оказался в надежных руках, руководитель педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова продолжала на расстоянии контролировать ситуацию и психологически поддерживать маму.

Чартерным рейсом Машу доставили в Тюмень. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере Журналистов в Тюмени появились вечнозеленые саженцы «Телеаллеи»
Тюменские коммунальщики установили пирамиды "позора" около домов должников
Известная зарубежная группа призналась в симпатии Тюмени
Тюменский инвалид целый год ждал ремонта своей коляски
Гендиректор «Россети Тюмень» покинул пост по состоянию здоровья
Горожане могут сообщать о забитых ливневках на портал «Тюмень – наш дом»
Тюменец заплатил за городской номер 20 тысяч рублей вместо двадцати
Тюменцев отправят в "Абалак" за выполнение нормативов ГТО
Мусоросортировочный завод в Тобольске начал подбор кадров
Тобольская полиция ищет родственников погибшего в страшной аварии
В Тобольске высадили первые деревья на Аллее выпускников
Тоболяка осудили за незаконное приобретение краснокнижных осетров
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
В Тюмени осудили мужчину, из-за которого в пьяной аварии погиб человек
Дорожные службы Тюмени устраняют последствия прошедших сильных дождей