Тюменские врачи помогли спасти ребенка, который подхватил вирус в Турции

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-26T16:16:16+03:00

Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает. Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.

Состояние ребенка было почти несовместимо с жизнью

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Врачи из областной клинической больницы №1 Тюмени в режиме телеконсультации помогли девочке, которая вместе с семьей отдыхала в Турции и подхватила опасную инфекцию.

Во время отдыха в Турции с семьей маленькая Маша подхватила ротавирусную инфекцию. После госпитализации в одну из клиник города Манавгат состояние девочки ухудшилось, ее госпитализировали в реанимацию.

Тюменские врачи, которые удаленно проконсультировали маму, смогли выявить причину ухудшения состояния малышки. Они настояли о переводе в другую клинику.

– В результате тяжелого инфекционного процесса у девочки пострадал головной мозг, желудочно-кишечный тракт: печень, желудок, кишечник, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области. – Несмотря на то, что ребенок после консультации, наконец, оказался в надежных руках, руководитель педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова продолжала на расстоянии контролировать ситуацию и психологически поддерживать маму.

Чартерным рейсом Машу доставили в Тюмень. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU