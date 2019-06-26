Известная зарубежная группа призналась в симпатии Тюмени

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-26T15:09:13+03:00

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В Тюмени впервые выступил известный музыкальный коллектив из Техаса Grupo Fantasma, который в 2011 году получил престижную награду «Грэмми». Несмотря на дождь, настроение у музыкантов было хорошее. Тем более, город им приглянулся.

– У нас большой российский тур, мы путешествуем по нескольким городам Сибири. Слышали о Тюмени и очень рады, что приехали сюда с концертом. Мне в Тюмени очень нравится – это очень симпатичный сибирский город, – рассказал со сцены гитарист группы Бето Мартинес.

Несмотря на то что в городе была не совсем благоприятная погода, музыканты были в хорошем настроении. Они сообщили, что надеются согреть тюменцев.

Напомним, группа выступила вчера на площади 400-летия Тюмени. Зажигательные ритмы и яркие композиции не оставили тюменскую публику равнодушной.

ИСТОЧНИК KP.RU