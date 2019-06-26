2019-06-26T14:43:48+03:00
Общество

Тюменский инвалид целый год ждал ремонта своей коляски

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Вадим Бегун
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Коляска попросту не ехала.Коляска попросту не ехала.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ишиме прокуратура помогла инвалиду получить кресло-коляску, ремонта которой он ждал больше года.

Ведомство провело проверку по обращению инвалида первой группы. Мужчина жаловался, что ему год не могут отремонтировать кресло-коляску.

– Еще в апреле прошлого года Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подготовило заключение о необходимости ремонта коляски заявителя. На ней не работал пульт управления, коляска не ехала. Отремонтирована она так и не была, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Только после вмешательства ведомства коляску все же отремонтировали. В пресс-службе добавили, что также были выявлены факты несвоевременной выплаты инвалидам компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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