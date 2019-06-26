2019-06-26T13:59:12+03:00
Общество

Горожане могут сообщать о забитых ливневках на портал «Тюмень – наш дом»

В администрацию областного центра поступает много жалоб на подтопления во дворах
Вадим Бегун
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Управляющие компании тоже должны заниматься откачкой воды. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Управляющие компании тоже должны заниматься откачкой воды. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Оперативно сообщать о забитых ливневых канализациях жители областного центра могут на портал «Тюмень – наш дом». В городе сейчас работают ассенизационные машины.

– В большинстве дворов есть ливневки, трубы и колодцы, но практика показывает, что управляющие компании их не чистят. Обслуживать канализацию должны УК, если придомовая территория оформлена в собственность жителей и имеется протокол общего собрания на выполнение таких работ, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там отметили, что жалобы на подтопление дворов, дорог продолжают поступать. Причины самые разные – ненадлежащее содержание территории, вода интенсивно поступает в низины, ливневка не справляется с большим поступлением воды одночасье.

– Работают спецбригады, которые оперативно очищают дождеприемники от грязи и мусора. На отдельных участках применяют илососы или мотопомпы для откачки и вывоза воды из зон подтопления. УК тоже обязана иметь эту технику в своем арсенале, – добавили в пресс-службе, сказав, что информировать о подобных проблемах можно через портал «Тюмень – наш дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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