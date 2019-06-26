Тюменец заплатил за городской номер 20 тысяч рублей вместо двадцати

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-26T13:34:52+03:00

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Житель Тюмени был шокирован тем, что с баланса его телефона сняли 20 тысяч рублей вместо двадцати. С жалобой он обратился в Роспотребнадзор по Тюменской области.

– Нам на электронный адрес поступило заявление гражданина. В нем он рассказал, что приобрел к мобильному дополнительный городской номер. Однако за покупку у него списали со счета сумму, в тысячу раз превышающую ту, которую он должен оплатить, – сообщили в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора. – Он обратился к оператору связи с устной претензией, тот ему ответил, что на «горячей линии» его вопрос решат в течение недели или месяца. Но в связи с отрицательным балансом потребитель не мог пользоваться услугой связи.

В пресс-службе добавили, что после обращения в их ведомство деньги были возвращены на лицевой счет заявителя. Там напомнили, что при возникновении вопросов тюменцы могут обратиться за консультацией в общественную приемную управления по телефону: 20-86-66.

ИСТОЧНИК KP.RU