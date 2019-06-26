Тюменец заплатил за городской номер 20 тысяч рублей вместо двадцати
Житель Тюмени был шокирован тем, что с баланса его телефона сняли 20 тысяч рублей вместо двадцати. С жалобой он обратился в Роспотребнадзор по Тюменской области.
– Нам на электронный адрес поступило заявление гражданина. В нем он рассказал, что приобрел к мобильному дополнительный городской номер. Однако за покупку у него списали со счета сумму, в тысячу раз превышающую ту, которую он должен оплатить, – сообщили в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора. – Он обратился к оператору связи с устной претензией, тот ему ответил, что на «горячей линии» его вопрос решат в течение недели или месяца. Но в связи с отрицательным балансом потребитель не мог пользоваться услугой связи.
В пресс-службе добавили, что после обращения в их ведомство деньги были возвращены на лицевой счет заявителя. Там напомнили, что при возникновении вопросов тюменцы могут обратиться за консультацией в общественную приемную управления по телефону: 20-86-66.
ИСТОЧНИК KP.RU