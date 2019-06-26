Тюменцев отправят в "Абалак" за выполнение нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-26T13:06:24+03:00

У тюменцев есть возможность отдохнуть в крепости. Фото - abalak.su.

Нужно всего лишь принять участие в конкурсе

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Жители Тюмени могут выиграть путевку в туристический лагерь «Абалак». Ее разыграют в октябре среди тех, кто выполнит все условия конкурса.

– Если вы еще не являетесь обладателем знака отличия «Готов к труду и обороне», то присоединяйтесь к акции с 1 июля по 30 сентября 2019 года. Заявите о своем участии комментарием под закрепленным постом в группе «ГТО в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gto_tyumen). В нем укажите уникальный номер пользователя, который присваивается индивидуально каждому участнику ГТО во время регистрации, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что розыгрыш путевки будет проведен в рамках празднования Дня здоровья в октябре.

Туристский комплекс «Абалак» – это деревянная крепость, возведенная рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем. Она представляет собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU