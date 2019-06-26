2019-06-26T12:39:18+03:00
Общество

Мусоросортировочный завод в Тобольске начал подбор кадров

На предприятии открыты более ста вакансий
Вадим Бегун
Поделиться:
Все желающие трудоустроиться на завод рабочие пройдут обучение. Фото - пресс-служба правительства Тюменской области.Все желающие трудоустроиться на завод рабочие пройдут обучение. Фото - пресс-служба правительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

Региональный оператор «ТЭО» начинает принимать сотрудников на мусоросортировочный завод в Тобольске. Потенциальный рабочий должен пройти обучение.

В компании ждут резюме как от квалифицированных специалистов со стажем, так и кандидатов без опыта работы, сообщили в пресс-службе «ТЭО».

– Будем уделять внимание комплектованию участков сортировки твердых коммунальных отходов. Также нам нужны инженеры, энергетики, механики, водители, мастера по ремонту оборудования, машинисты. Планируем трудоустроить более 120 человек, – прокомментировали в пресс-службе.

Там отметили, что все сотрудники оформляются в соответствии с трудовым кодексом РФ. Так, компания предоставляет социальный пакет, конкурентоспособную заработную плату, а также доставку до места работы транспортом предприятия. Кроме того, рабочие пройдут обучение в области обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24