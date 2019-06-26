Мусоросортировочный завод в Тобольске начал подбор кадров

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-26T12:39:18+03:00

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Региональный оператор «ТЭО» начинает принимать сотрудников на мусоросортировочный завод в Тобольске. Потенциальный рабочий должен пройти обучение.

В компании ждут резюме как от квалифицированных специалистов со стажем, так и кандидатов без опыта работы, сообщили в пресс-службе «ТЭО».

– Будем уделять внимание комплектованию участков сортировки твердых коммунальных отходов. Также нам нужны инженеры, энергетики, механики, водители, мастера по ремонту оборудования, машинисты. Планируем трудоустроить более 120 человек, – прокомментировали в пресс-службе.

Там отметили, что все сотрудники оформляются в соответствии с трудовым кодексом РФ. Так, компания предоставляет социальный пакет, конкурентоспособную заработную плату, а также доставку до места работы транспортом предприятия. Кроме того, рабочие пройдут обучение в области обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU