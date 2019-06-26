В Тобольске высадили первые деревья на Аллее выпускников

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-26T12:04:16+03:00

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Аллея выпускников появилась в Тобольске. Находится она рядом с гимназией имени Лицмана.

Мэр города Максим Афанасьев первым высадил дерево на новой аллее. Он поздравил ребят выпускников с важным событием в их жизни и рассказал.

– Многие из вас совсем скоро покинут родной Тобольск, начав обучение в ВУЗах нашей большой страны. Даже если вы найдете себя в другом городе, у вас будет причина вернуться на малую Родину и проведать свое деревце, – сказал градоначальник.

В этот день было высажено 17 рябин, на каждом – номерок, по которому можно узнать, кто и в каком году сажал деревце, рассказали в пресс-службе администрации города. Там отметили, что в этом году из 677 выпускников 42 окончили школу с медалью, а шестеро старшеклассников получили стобальный результат по итогам единого государственного экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU