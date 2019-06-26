Тобольская полиция ищет родственников погибшего в страшной аварии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-26T12:11:10+03:00

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Полиция Тобольска просит опознать мужчину, который погиб в ДТП под Тюменью. Он вместе с водителем сгорел заживо.

По информации экспертов, мужчина средних лет (30-47 лет), среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров. Он инвалид – отсутствует часть левой ноги.

Если вы владеете какой-либо информацией, то обратитесь по номеру телефона дежурной части МО МВД России «Тобольский» - 8 (3456) 25-23-70 либо по номеру телефона следственного отдела – 8 (3456) 39-97-27. Номер телефона следователя: 8-919-943-92-22.

Напомним, неделю назад на 231 километре федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли водитель и пассажир одного из авто. Водителя родственники уже опознали, а вот личность пассажира до сих пор не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU