2019-06-26T11:18:35+03:00
Общество

В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом

Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика
Вадим Бегун
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В городе от клещей обрабатываются территории школ и детских садов. Фото - pixabay.com.В городе от клещей обрабатываются территории школ и детских садов. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 – клещевым боррелиозом. Показатели не превышают среднемноголетних значений, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала эпидсезона 2019 года исследовано от населения 1 777 клещей, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 33 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 578-ми, сообщает ведомство. В местах массового отдыха, а также на территориях детских садов, школ и прочих организаций проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано почти шесть тысяч гектар.

– C начала года привито от клещевого энцефалита более 63 тысяч человек, из них более 20 тысяч – дети до 14 лет, – также рассказали в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

Там напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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