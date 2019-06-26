Тоболяка осудили за незаконное приобретение краснокнижных осетров

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-26T11:43:41+03:00

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Житель Тобольска осужден на один год исправительных работ из-за сибирских осетров, которые занесены в Красную книгу. Рыбу он вез в под задним сиденьем своего автомобиля.

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

– В декабре прошлого года в два часа ночи сотрудники ГИБДД в Тобольске остановили автомобиль ВАЗ-21104. Водитель при проверке документов нервничал, а в салоне машины был резкий запах рыбы. Полицейские досмотрели авто и под задним сиденьем обнаружили мешок, накрытый плащом. В нем находилось пять сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. По словам водителя, осетров он купил на трассе, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что суд назначил подсудимому 1 год исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU