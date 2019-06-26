Дорожные службы Тюмени устраняют последствия прошедших сильных дождей
Подрядные организации Тюмени, отвечающие за содержание городских территорий, проводят работы по откачке дождевой воды.
Для ликвидации последствий сильных дождей на проблемные участки дорог города были выведены ассенизационные машины и мотопомпы, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Так, в Центральном округе работают шесть ассенизационных автомобилей и четыре мотопомпы. Они уже откачали более двухсот кубов воды. В Калининском округе работы не меньше. Там задействованы девять ассенизационных машин и четыре мотопомпы.
В Восточном округе откачено 140 кубических метров воды, в Ленинском только за прошедшие сутки 200 кубов, сегодня – еще 160.
В пресс-службе напоминают, что по вопросу откачки воды тюменцы могут обращаться на портал «Тюмень – наш дом», где есть специальные рубрики «Текущее содержание дорог и ремонт»/«Подтопление проезжей части» и «Текущее содержание дворовой территории»/«Неубранная дворовая территория». Также можно потревожить и свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU