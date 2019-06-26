2019-06-26T10:12:14+03:00
Общество

Дорожные службы Тюмени устраняют последствия прошедших сильных дождей

Некоторые дворы и дороги изрядно подтопило
Вадим Бегун
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Тюменцы могут обращаться в свою УК, если двор затоплен. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы могут обращаться в свою УК, если двор затоплен. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Подрядные организации Тюмени, отвечающие за содержание городских территорий, проводят работы по откачке дождевой воды.

Для ликвидации последствий сильных дождей на проблемные участки дорог города были выведены ассенизационные машины и мотопомпы, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Так, в Центральном округе работают шесть ассенизационных автомобилей и четыре мотопомпы. Они уже откачали более двухсот кубов воды. В Калининском округе работы не меньше. Там задействованы девять ассенизационных машин и четыре мотопомпы.

В Восточном округе откачено 140 кубических метров воды, в Ленинском только за прошедшие сутки 200 кубов, сегодня – еще 160.

В пресс-службе напоминают, что по вопросу откачки воды тюменцы могут обращаться на портал «Тюмень – наш дом», где есть специальные рубрики «Текущее содержание дорог и ремонт»/«Подтопление проезжей части» и «Текущее содержание дворовой территории»/«Неубранная дворовая территория». Также можно потревожить и свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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