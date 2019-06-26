Тюменка чуть не зарезала гостью, приревновав ее к своему мужчине

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-26T09:51:28+03:00

Тюменке не понравилось, что знакомая стала хвалить ее мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

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Безработная жительница Тюмени схватилась за нож, когда знакомая во время застолья стала нахвалить ее мужчину. Женщину доставили в отдел полиции.

В городскую полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена пациентка с телесными повреждениями.

Позже выяснилось, что в гости к подозреваемой пришла знакомая. Женщины сели за стол, предварительно закупившись алкоголем. Гостья вдруг стала лестно отзываться о мужчине хозяйки.

– Подозреваемая акцентировала внимание на лишнем весе потерпевшей, а затем и вовсе схватила кухонный нож и нанесла телесные повреждения знакомой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюмени.

Там добавили, что буйную женщину доставили в отдел полиции. Задержанной оказалась 39-летняя безработная жительница областного центра. Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU