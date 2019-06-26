Армейские игры стартовали в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-26T09:30:43+03:00

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На учебном полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Прошлякова уже стартовал конкурс «Инженерная формула». Он проводится в рамках «АрМИ-2019».

Состязания военных инженеров началось с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин. Экипажи должны преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости. Самыми сложные из преград – это ров, колейный мост, брод, а также проход в минном поле. Длина трассы составляет более двух километров.

– В конкурсе «Инженерная формула» примут участие девять команд. Впервые в конкурсе задействованы установка разминирования «Змей Горыныч» и гусеничный минный заградитель, – рассказывают организаторы. – Уже в эту субботу состоится финал состязаний «Инженерная формула». Там военные на технике будут засыпать траншеи, перемещать бревна, перевозить технику через водную преграду с помощью плавающего транспортера.

Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU