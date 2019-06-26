2019-06-26T09:07:08+03:00
Общество

Алебашевское озеро расчистит компания из Тюмени

Работы у организации, выигравшей многомиллионный контракт, непочатый край
Вадим Бегун
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Работы по очистке озера надо завершить в конце августа 2021 года. Фото - "Первый событийный парк «Алебашево»|Тюмень"Работы по очистке озера надо завершить в конце августа 2021 года. Фото - "Первый событийный парк «Алебашево»|Тюмень"
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Компания «Тюмень-Инжиниринг проект» займется расчисткой озера Алебашево в областном центре. Она единственная подала заявку на участие в конкурсе.

Так, победителю придется расчистить всю акваторию озера, которая составляет 42 гектара, следует из информации по госзакупкам. Сделать это надо до 31 августа 2021 года. Сумма в 67,2 миллионов рублей – это субсидии, выделенные бюджетом Тюменской области, а также средства федерального бюджета.

Согласно сайту «СБИС», ООО «Тюмень-инжиниринг проект» руководит Руслан Тюменов. Компания занимается деятельностью в области инженерных изысканий.

Напомним, что на озере Алебашево собираются построить первый событийный парк – уникальную площадку, с местами для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочными зонами, гастрономической аллеей, плавучая сценой и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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