2019-06-26T08:37:09+03:00
Здоровье

Хирурги вырезали у тюменца гигантскую опухоль

Пациент считал, что просто набирает вес
Вадим Бегун
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Операция по удалению опухоли у тюменца длилась 10 часов. Фото - pixabay.comОперация по удалению опухоли у тюменца длилась 10 часов. Фото - pixabay.com
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Хирурги Тюмени прооперировали местного жителя, вырезав огромную опухоль. Самое интересное, что мужчина даже не подозревал о новообразовании. Он считал, что набирает лишний вес.

Сразу 3 хирурга «Медицинского города» проводили операцию.

– К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства. Она состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов, – прокомментировал один из хирургов Евгений Франк. – Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы.

Специалист рассказывает, что во время операции им пришлось столкнуться с трудностями. Так, хирургам приходилось постоянно поднимать и удерживать тяжелое образование. Операция длилась порядка десяти часов. Сейчас, по словам врачей, пациент уже поправился и похудел, а на момент госпитализации его вес составлял примерно 140 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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