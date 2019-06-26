В Тюмени стартовала федеральная смена молодежного форума «Утро»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-26T07:25:05+03:00

В областной центр съехалось более 700 участников из 6 регионов УрФО

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Накануне, 25 июня, в Тюменском президентском кадетском училище стартовала вторая смена форума «Утро-2019». Его участниками стали 715 молодых людей из 6 регионов Уральского федерального округа.

Это представители Тюменской области - 250 человек, 160 участников из Свердловской область, чуть меньше, 130 человек из Челябинской области. Еще по 50 участников прибыли из Курганской области и Югры. Ямал на форуме представят 25 человек. Еще одна делегация – это 50 представителей разных регионов России.

В первый день участники уже прошлись с экскурсией по арт-деревне и образовательным шатрам, послушали лекции о поколении 21 века и мировых трендах, а также познакомились с руководителями площадок и их содержательным наполнением.

На церемонии открытия участники каждой делегации презентовали свои визитки, познакомились с новой темой форума - креативный капитал — и гимном события. А с приветственным словом выступила Ольга Кузнечевских, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития.

В течение смены участники будут работать на 6 тематических площадках: Урал творческий, патриотичный, добровольческий, трудовой, медийный, профсоюзный. Помимо образовательной программы на форуме пройдет конкурс проектов от Росмолодежи. Максимальная сумма гранта на один проект — 3 миллиона рублей. Защита проектов состоится 28 июня.

27 июня на форуме пройдет День молодежи, на него приедут 300 молодых тюменцев, зарегистрироваться можно по ссылке: https://clck.ru/Gkyqg. А все желающие, не попавшие на «Утро», могут смотреть трансляции лекций, подкасты и стримы онлайн на сайте форумутро.рф во вкладке «Online-участник».

ИСТОЧНИК KP.RU