Школьники из Тюменской области показали блестящие результаты на робототехнической олимпиаде

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-26T05:40:00+03:00

Регион один из немногих, кто завоевал наибольшее количество медалей

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Представители Тюменской области приняли участие в заключительном этапе всероссийской робототехнической олимпиады, который прошёл с 20 по 23 июня в «Иннополисе» (Татарстан»). Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята приняли участие в таких направлениях, как «Мобильные ИРС», «Манипуляционные ИРС», «Футбол роботов», «Основная категория», «Творческая категория», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты» и «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты».

В сборную Тюменской области вошли команды колледжа цифровых и педагогических технологий, областной ФМШ, клуба «RoboCraft», тюменских гимназии №49 и школы №70, ялуторовской школы №4 и тюменского лицея №81. Ребята показали блестящие результаты, завоевав золото в направлении «Интеллектуальные беспилотные автомобили» (команда «ФМШ»), второе место в направлении «Футбол роботов» (команда гимназии № 49 Тюмени), 3 место в направлении «Основная категория: старшая возрастная группа» (команда «ФМШ»).

Четвёртыми стали студентки колледжа цифровых и педагогических технологий в «Творческой категории: старшая возрастная группа». Такое же место заняла команда ФМШ в направлении «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты». В десятку лучших вошли команды клуба «RoboCraft», ялуторовской школы №4 и тюменской школы № 70. Таким образом, Тюменская область вошла в число регионов, завоевавших наибольшее количество медалей, уступив только Москве, Владивостоку и Татарстану.

По итогам олимпиады из победителей и призёров будет сформируют сборная России, которая представит страну на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Венгрии. В неё войдут и команды Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU