Уголовное дело заведено по факту вырубки деревьев в Тюменской области

СЕГОДНЯ 07:09 2019-06-26T07:09:52+03:00

Лесорубы могут сесть в тюрьму на семь лет. Фото - Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Фото: Вадим Бегун

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В деревне Падерина вырубили 25 деревьев. По лесорубов завели уголовное дело.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура на основании коллективного обращения жителей деревни Падерина Тюменского района провела проверку по факту вырубки деревьев по ул. Хвойной.

– Установлено, что без разрешительных документов незаконно было вырублено 25 берез, сосен, осин и ив. Размер ущерба составил более 170 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ими были направлены материалы проверки в межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский», где по ним возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере».

Расследование находится на контроле прокуратуры. Лесорубам может грозить лишение свободы на срок 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU