2019-06-26T07:09:52+03:00
Происшествия

Уголовное дело заведено по факту вырубки деревьев в Тюменской области

Расследование находится на контроле прокуратуры
Вадим Бегун
Поделиться:
Лесорубы могут сесть в тюрьму на семь лет. Фото - Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.Лесорубы могут сесть в тюрьму на семь лет. Фото - Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В деревне Падерина вырубили 25 деревьев. По лесорубов завели уголовное дело.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура на основании коллективного обращения жителей деревни Падерина Тюменского района провела проверку по факту вырубки деревьев по ул. Хвойной.

– Установлено, что без разрешительных документов незаконно было вырублено 25 берез, сосен, осин и ив. Размер ущерба составил более 170 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ими были направлены материалы проверки в межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский», где по ним возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере».

Расследование находится на контроле прокуратуры. Лесорубам может грозить лишение свободы на срок 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени стартовала федеральная смена молодежного форума «Утро»
Покупатель квартиры отправится в отпуск за счет застройщика
Школьники из Тюменской области показали блестящие результаты на робототехнической олимпиаде
Погода в Тюмени на 26 июня: сильный дождь и ветер
В Тюмени появится новый надземный пешеходный переход
Тюменский водитель, лишенный прав до 2030 года, отправлен в колонию
В Тобольск врачей привлекают хорошими условиями жизни
Тюменец упал в Туру с набережной
В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок
Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард
Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права
Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой